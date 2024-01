Barclays verhoogt koersdoel Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verhoogd van 15,00 naar 15,80 euro, met een onveranderd Gelijkgewogen advies. Dit bleek maandag uit een rapport van de Britse bank.

De marktomstandigheden blijven volgens de bank zwak, maar wel met grote regionale verschillen.

Volgens de analisten kan er een zogeheten 'sum of parts' worden gemaakt, maar dat heeft een katalysator nodig in de vorm van de verkoop van activiteiten.

In de VS is Barclays van mening dat er een positief resultaat nodig is over de 'fee caps' in New York om tot een succesvolle verkoop van Grubhub te komen. Een tijdspad hiervoor is lastig vast te stellen, maar zal uiteindelijk naar verwachting in het voordeel van Just Eat Takeaway uitvallen.

Er kunnen overigens ook andere onderdelen zijn die worden verkocht. De recente opmerkingen van de CEO over een actievere fusie- en overnamemarkt binnen de sector zijn daarom interessant, aldus Barclays.

Maandag kwam het aandeel Just Eat Takeaway in ieder geval goed uit de startblokken en noteerde rond het middaguur 2,1 procent hoger op 13,93 euro.