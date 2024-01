Just Eat Takeaway stopt met Scoober in Parijs

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway stopt in Parijs met Scoober, de bezorgdienst van de maaltijdbezorger voor restaurants die niet over eigen bezorgers beschikken. Dit bevestigde het bedrijf donderdag aan ABM Financial News.

"Just Eat France werkt aan een versimpeling van de bezorgactiviteiten als onderdeel van de voortdurende doelstelling om de efficiëntie te verbeteren. Als onderdeel van dit proces is Just Eat van plan om de Scoober-activiteit in Parijs te sluiten en over te stappen op één bezorgmodel “dat we al voornamelijk gebruiken voor bezorgactiviteiten in het hele land”.

Just Eat heeft de plannen inmiddels aangemeld bij de relevante autoriteiten.

Just Eat was de eerste maaltijdbezorger in Frankrijk die gebruik maakte van een werknemersmodel voor koeriers, Scoober. Maar door de concurrerende marktomstandigheden en de ambitie van het bedrijf voor duurzame groei, werden deze activiteiten in 2022 al in 26 steden afgebouwd en dus was Scoober alleen nog actief in Parijs en "goed voor een zeer klein deel van de Franse bezorgbestellingen."

Just Eat Takeaway maakt in heel Frankrijk nu voornamelijk gebruik van een externe bezorgpartner.

Het bedrijf verwacht dat het sluiten van de Scoober-activiteiten in Parijs gevolgen zal hebben voor ongeveer 100 medewerkers.