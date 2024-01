Citi zet Aegon op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft dinsdag het advies voor verzekeraar Aegon verhoogd van Neutraal naar Kopen. Het koersdoel werd daarbij opgehoogd van 4,64 euro naar 5,84 euro. De verzekeraar heeft volgens de Amerikaanse bank een aantrekkelijke waardering, en de dividenduitkeringen groeien bovengemiddeld. Daarnaast benadrukte Citi dat een historische data-analyse uitwees dat levensverzekeraars relatief goed presteren in een omgeving van gematigde economische groei, gecombineerd met renteverlagingen. Aegon voldoet met zijn grote Amerikaanse blootstelling goed aan dit profiel. Zorgen over de blootstelling van Aegon aan commerciële hypotheekleningen, zoals kantoren, zijn volgens de analisten overtrokken. De verzekeraar heeft ten opzichte van sectorgenoten minder blootstelling, aldus Citi. Van het aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard euro moet daarnaast nog circa 685 miljoen worden voldaan. Dat zorgt voor koerssteun, aldus Citi. Het resterende inkoopbedrag is ongeveer gelijk aan 7 procent van de marktkapitalisatie van Aegon. Ook wees Citi onder meer op het herstel van de koers van ASR, waarin Aegon een belang van circa 30 procent heeft, en het verminderen van de risico's op het uitstaande leningenboek. Het aandeel Aegon steeg dinsdag met 0,3 procent naar 5,36 euro. Bron: ABM Financial News

