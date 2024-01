Video: Accsys klaar voor mooie toekomst

(ABM FN-Dow Jones) Accsys, een verduurzamer van hout, heeft een mooie toekomst in het verschiet. Dit verwacht fondsmanager Jan-Jaap Bongers van Teslin, één van de aandeelhouders van het bedrijf.

Accsys heeft een fabriek in Arnhem, bouwt aan een fabriek in de VS, maar ondervindt veel problemen met het afronden van een fabriek in het Britse Hull.

Accyss haalde recent geld op om de afronding van de bouw van die Amerikaanse fabriek te kunnen bekostigen en het werkkapitaal te verstevigen.

Het huidige boekjaar, dat loopt tot eind maart, is een lastig jaar, nadat het vorige jaar het beste ooit was voor Accsys. "Dat komt door lastige tijden in de bouwmarkt", aldus Bongers.

Met de bouw van de fabriek in Hull is Accsys al jaren bezig. Dat is overigens geen Accoya, maar een Tricoya fabriek, benadrukte Bongers. "Het kost veel meer tijd en kapitaal dan verwacht." Er wordt nu actief gezocht naar een goede oplossing. Die wordt volgens Bongers vermoedelijk in de loop van dit jaar gepresenteerd.

Bongers is positief over de toekomst van Accsys. Als de Amerikaanse fabriek operationeel wordt, zal dit de omzet flink aanjagen, voorziet de fondsmanager. Door de hoge opstartkosten is het dan nog een jaar wachten totdat ook de winstgevendheid aantrekt. "Dan liggen er alle kansen voor groei."

De houtmarkt is een groeiende markt, en hout is duurzaam. En ook nadat de Amerikaanse fabriek de deuren heeft geopend, blijft de capaciteit volgens Bongers beperkt. "Je hebt een groeiende markt, je hebt een uniek product en je kunt hele mooie marges maken."