ING: goed nieuws voor NN

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Het is goed nieuws dat NN Group een oplossing heeft gevonden voor de woekerpolisaffaire. Dit stelde analist Jason Kalamboussis van ING woensdag in een rapport. De schikking van 300 miljoen euro en 60 miljoen euro voor schrijnende gevallen, is redelijk in lijn met de 334 miljoen euro waarop de analist rekende. Wat de markt wellicht minder apprecieert, is volgens Kalamboussis de 1 miljard euro die NN in zijn levensverzekeringenbedrijf NN Life steekt. "Dat is niet totaal onverwacht […] maar de omvang wel." Het is volgens ING de tweede keer dat NN dit moet doen. Daar staat dan volgens Kalamboussis weer tegenover dat NN het dividend flink verhoogt. "Al met al lost dit de uitstaande problemen op", schreef de analist van ING. Volgens Kalamboussis was de markt veel te negatief over de uitkomst van de woekerpolisaffaire, en dat de koersdruk als gevolg hiervan een koopkans bood. ING herhaalde woensdag het koopadvies op NN met een koersdoel van 41,60 euro. Het aandeel steeg rond de klok van half tien 3,3 procent naar 37,95 euro. Bron: ABM Financial News

