Jefferies: volumes InPost overtreffen verwachting

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones)De volumegroei van InPost in het vierde kwartaal van 2023 heeft de verwachtingen overtroffen. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies woensdag in een rapport. De volumegroei versnelde tot 21 procent in het afgelopen kwartaal, tegen een groei van 18 procent in het derde kwartaal, toen de volumes in Polen in september tegenvielen. De volumes in het vierde kwartaal vielen 3 procent hoger uit dan waar Jefferies op mikte, aangejaagd door de resultaten in Polen en het VK. Mondial Relay presteerde conform verwachting vond Jefferies. Verder merkte Kerstens op dat de outlook voor 2023 door InPost werd gehandhaafd. InPost verwacht een outperformance op de pakketmarkten, waarbij de EBITDA-marges in Polen zichtbaar moeten verbeteren en de aangepaste EBITDA positief blijft in het VK. Jefferies mikt op een 37 procent hogere EBITDA in 2023 van 2,70 miljard zloty, tegen een consensusverwachting van 2,69 miljard. Dit zou resulteren in een 288 basispunten hogere EBITDA-marge van 30,6 procent, denkt Kerstens. Jefferies heeft een koopadvies op InPost met een koersdoel van 16,00 euro. Het aandeel steeg woensdagochtend kort na opening van de beurzen met 4,0 procent tot 12,80 euro. Bron: ABM Financial News

