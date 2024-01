NN schikt woekerpoliszaak voor 300 miljoen euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft een schikking bereikt met vijf claimorganisaties in de woekerpoliszaak voor 300 miljoen euro plus een extra bedrag voor schrijnende gevallen, een vergelijkbaar bedrag als waarvoor sectorgenoot ASR recent een schikking bekendmaakte. Dat meldde de verzekeraar dinsdag nabeurs. Net als in de schikking met ASR worden alle juridische procedures gestaakt als gevolg van de overeenkomst. Het bedrag komt bovenop de circa 1 miljard euro die NN Group eerder aan compensatie betaalde. De verzekeraar neemt een voorziening van circa 360 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2023. Daarvan is 300 miljoen het schikkingsbedrag en 60 miljoen euro is gereserveerd voor schrijnende gevallen en klanten die niet zijn aangesloten bij de claimorganisaties en die ook nog niet eerder een vergoeding kregen. De schikking werd getroffen met de organisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en Consumentenbond en betreft beleggingsverzekeringen die werden verkocht door Nationale-Nederland, Delta Lloyd en ABN AMRO Levensverzekering. NN Group heeft 1 miljard euro in zijn levensverzekeringenbedrijf NN Life gestoken om de voorziening te dekken en om de aanwending van kapitaal in de groep te verbeteren. Het bedrag komt redelijk overeen met de voorziening van 340 miljoen euro die analist Jason Kalamboussis van ING incalculeerde voor deze lang slepende zaak, die tot de Hoge Rechter moest worden uitgevochten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.