FPSO Sepetiba van SBM verhuurd aan Petrobras

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) De FPSO Sepetiba van SBM Offshore is per 2 januari officieel door de Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobras in dienst genomen. Dit maakte het Nederlandse oliedienstverlener vrijdagavond nabeurs bekend. De bekendmaking kwam nadat de FPSO gedurende 72 uur olie produceerde. FPSO Sepetiba is voor een termijn van 22,5 jaar verhuurd en is afgemeerd in het Mero-veld in het Santos Basin, ongeveer 180 kilometer uit de kust van Rio de Janeiro in Brazilië. Het aandeel SBM sloot vrijdag 0,4 procent hoger op 12,69 euro Bron: ABM Financial News

