Barclays verhoogt koersdoel Adyen stevig

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor Adyen verhoogd van 900,00 naar 1.300,00 euro met een onveranderd Overwogen advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Britse bank. De waardering ten opzichte van sectorgenoten is volgens de analisten van Barclays inmiddels beter in balans. De bank is verder goed te spreken over de recente klanten die Adyen wist binnen te halen, waaronder Shopify en Olo. Zij zullen de groei van de divisie Platforms flink aanjagen, denken de analisten. Verder zal Adyen dankzij de hogere rente goed kunnen profiteren van zijn kaspositie. De bank verhoogde de omzettaxaties voor Adyen voor de komende jaren met 3 tot 8 procent, voor de EBITDA met 4 tot 9 procent en voor de aangepaste winst per aandeel met 7 tot 14 procent. "We beschouwen Adyen als de best gepositioneerde betaalspecialist in Europa. En zelfs met aanhoudende volatiliteit, zien we opwaarts potentieel in onze conservatieve taxaties, en de sterke groei bij Platforms helpt hierbij. Dus Overwogen", schreven de analisten. Het aandeel Adyen daalde vrijdag 1,9 procent naar 1.101,80 euro. Bron: ABM Financial News

