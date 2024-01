Omzetwaarschuwing Mobileye zet Melexis onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Melexis

(ABM FN) Halfgeleiders met een grote blootstelling aan automotive stonden donderdag onder druk na een omzetwaarschuwing van Mobileye. Onder meer STMicroelectronics, Infineon en Melexis gaven 4,5 tot 6,0 procent prijs. Het aandeel Mobileye stond in de handel voorbeurs zelf 22 procent lager. Het bedrijf stelde na gesprekken met belangrijke klanten dat de meesten nog goed gevulde voorraden hebben. Ze zijn zo voorbereid op eventuele tekorten. Ook werd gewezen op een lager dan verwachte productie voor bepaalde onderdelen in 2023. Mobileye verwacht dat klanten een groot deel van hun overtollige voorraden zullen gebruiken in de eerste drie maanden van dit jaar, nu de zorgen over verstoringen van de aanvoerketen zijn afgenomen. Mobileye verwacht voor het eerste kwartaal een circa 50 procent lagere omzet ten opzichte van een jaar eerder, voordat er een normalisering optreedt in de rest van dit jaar. Bron: ABM Financial News

