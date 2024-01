Meer omzet voor Sligro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in het vierde kwartaal de omzet met bijna 7 procent zien stijgen. Dit bleek donderdagochtend uit omzetcijfers van het groothandels- en foodservicebedrijf. De omzet nam afgelopen kwartaal op jaarbasis toe van 702 miljoen naar 751 miljoen euro. In Nederland steeg de omzet met iets meer dan 2 procent tot 640 miljoen euro, terwijl de omzet in België met circa 45 procent steeg tot 111 miljoen euro. Daarmee kwam de jaaromzet van Sligro uit op 2,86 miljard euro, 15,2 procent meer dan de 2,48 miljard euro in 2022. De autonome omzetgroei bedroeg 8,8 procent. In Nederland was dit 8,6 procent. De omzet groeide vorig jaar in België met 75,4 procent. Autonoom was de groei 11,3 procent. In het vierde kwartaal daalde de omzet in België autonoom wel met 9,9 procent. Tot slot meldde Sligro nog dat het aandeel van de tabaksomzet afgelopen jaar verder is gedaald. Deze bedroeg 7,4 procent van de totale omzet ten opzichte van 7,9 procent in 2022. Bron: ABM Financial News

