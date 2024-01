ASML en NN toppers voor januari Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het optimisme onder Nederlandse beursexperts houdt aan. Dit bleek uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl van Cardano. Klik hier voor: ASML en NN toppers voor januari De experts werden in november positief "en toen begon de rally", aldus Van Zeijl. Voor januari is men iets terughoudender, maar 43,0 procent van de experts is nog altijd optimistisch gestemd en 20,2 procent pessimistisch. "Men vindt de koersen wel heel enthousiast gestegen. Maar een netto score van 23 procent is nog steeds vrij hoog", merkte Van Zeijl op. Voor de komende zes maanden is 34 procent van de experts optimistisch en iets meer dan 26 procent pessimistisch gestemd. De experts tipten voor januari ASML, NN Group en Ahold Delhaize als kansrijk. Volgens hen is het beter wegblijven bij Heineken, Randstad en vooral Philips. En ook voor heel 2024 staat ASML bij de experts op 1. NN en DSM-Firmenich staan gezamenlijk op nummer 2. "En ook Adyen heeft nog veel in te halen, zo denken de experts." Bij de floppers voor 2024 staat Philips bovenaan. "De herstelrally van Philips vindt men blijkbaar te hard gegaan. Vandaar dat het aandeel bij de floppers bovenaan staat", aldus Van Zeijl. Dan volgen Besi, ArcelorMittal en Heineken. Bron: ABM Financial News

