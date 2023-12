Video: defensieve aandelen en energie getipt voor 2024

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen voor 2024 het beste kijken naar defensieve aandelen en de energiesector, terwijl cyclische aandelen beter gemeden kunnen worden. Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen op Beursplein 5 tegen ABM Financial News.

"We zijn voorzichtiger met de cyclische sectoren en wat constructiever op de defensieve sector."

Bijvoorbeeld in duurzame consumentengoederen ziet Van Leenders weinig potentie op dit moment. Hierop bezuinigen consumenten als eerste als ze het moeilijk hebben, aldus de beleggingsstrateeg.

Ook over de industrie is Van Leenders voorzichtig gestemd. Veel ondernemers in de industrie zijn wat somber, aldus de expert.

Daarnaast is Van Lanschot Kempen ook voorzichtig over de financiële dienstverleners. De kredietverlening droogt op, wanbetalingen zullen toenemen en de rentemarge is mooi op peil, maar de vraag is of dit zo zal blijven, aldus Van Leenders.

Ook over de nutssector is Van Leenders niet positief, ondanks dat dit een defensieve sector is. Er staan grote investeringen op de planning, onder meer voor de energietransitie. In combinatie met een hogere rente maakt dit Van Lanschot Kempen terughoudend.

Kansen ziet Van Leenders in de niet-duurzame consumentengoederen. "Dat zijn bedrijven met een stabiele eindvraag." Denk hierbij aan namen als Heinz en Coca-Cola.

Gezondheidszorg is ook een defensieve sector waarin Van Leenders vertrouwen heeft. Hier kunnen beleggers denken aan aandelen als Roche en Sanofi.

Maar ook energie vindt Van Leenders interessant, ondanks dat dit meer cyclisch is. "Energiebedrijven hebben zich over het algemeen aangepast aan het huidige niveau van de energieprijzen en hebben daarmee een goede winstgevendheid en ook een goede kapitaalteruggave aan beleggers." Hier noemde Van Leenders Shell en TotalEnergies als kansen.

Over techaandelen is Van Lanschot Kempen neutraal gestemd. Het zijn dure bedrijven waarbij al veel is verdisconteerd in de prijs, aldus Van Leenders. Maar in ASML en Microsoft ziet de beleggingsstrateeg wel kansen.