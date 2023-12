Uitgelicht: venijn voor Prosus zat in de staart

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Prosus stond afgelopen boekjaar in Amsterdam flink onder druk en eindigde het jaar als één van de sterkste dalers in de hoofdindex.

Op jaarbasis sloot het aandeel ruim 13 procent lager op 25,63 euro.

De van origine Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering aan het Damrak begon het jaar in mineur met het nieuws dat het bedrijf in de loop van 2023 30 procent van het kantoorpersoneel zou gaan ontslaan. Met name werknemers in Hongkong, Amsterdam en Zuid-Afrika moesten vrezen voor hun baan. Het moeilijke[re] economische klimaat en de gestegen kosten van kapitaal lagen ter grondslag aan de ontslagronde.

De volgende domper was de publicatie van voorlopige jaarcijfers over het gebroken boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023. Het concern waarschuwde voor winstdruk en meldde dat de kernwinst per aandeel naar verwachting 20,5 tot 27,9 procent lager uit zou komen. De winstdaling was het gevolg van lagere opbrengsten uit investeringen, hogere afschrijvingen en minder inkomsten door de verkoop van belangen.

Het voordeel van de update half juni was dat het 'slechte' nieuws' bij de publicatie van de definitieve cijfers pakweg twee weken later al door de markt was verwerkt en de focus kwam te liggen op meer positieve aspecten van het verslag.

Zo meldde Prosus in de tweede helft van het gebroken boekjaar significante vooruitgang geboekt te hebben in het behalen van zijn strategische doelen voor 2025. "Er is nog veel te doen, maar we zijn op de goede weg, we hebben een sterk momentum en blijven vertrouwen in onze doelstelling om winstgevendheid te realiseren in onze e-commerceportfolio in de eerste helft van 2025", zei inmiddels oud-CEO Bob van Dijk. Overigens is deze doelstelling reeds met zes maanden naar voren gehaald. Prosus boekte in het gebroken boekjaar 2023 uiteindelijk een 16 procent hogere omzet van 4,9 miljard dollar en een 9 procent lagere kernwinst van 2,7 miljard dollar.

Daarnaast kondigde het bedrijf de langverwachte ontkoppeling van Prosus en Naspers aan, onder andere door een einde te maken aan de kruisparticipatie van de twee bedrijven, waarbij aandeelhouders van Naspers bijvoorbeeld aandelen Prosus ontvingen en vice versa als onderdeel van het dividendbeleid.

Half september werd bekend dat CEO Van Dijk per direct zou worden opgevolgd door chief investment officer Ervin Tu als interim-CEO.

UBS constateerde in een sectorrapport na het vertrek van Van Dijk een nieuwe benadering in portefeuillebeheer en kapitaalallocatie te zien, waardoor de belangstelling voor het aandeel toenam. De uitvoer en uiteindelijke realisatie van de plannen en doelstellingen van Prosus, zoals de verbetering van de winstgevendheid en de vereenvoudiging van de portefeuille, zijn volgens de analisten van de Zwitsers bank echter nodig om beleggers definitief over de streep te trekken. UBS hanteert een koopadvies voor Prosus met een koersdoel van 46,00 euro.

Eind november rapporteerde Prosus over de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een kernwinst van 0,76 dollar per aandeel, tegen 0,39 dollar een jaar eerder, op een omzet van 2,6 miljard dollar, wat een stijging van 16 procent markeerde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De verbetering van de winstgevendheid was reden voor het bedrijf om zijn doel voor de winstgevendheid van de e-commerce portefeuille met zes maanden naar voren te halen naar de tweede helft van 2024. De vrije kasstroom verzesvoudigde tot 725 miljoen dollar.

Zakenbank Jefferies concludeerde op basis van de update dat Prosus niet alleen op schema ligt met zijn winstdoelen, maar ook met andere doelen, zoals de inkoop van eigen aandelen, het vereenvoudigen van de bedrijfsstructuur en de duurzaamheidsagenda. Jefferies heeft een Houden advies op Prosus.

Hoewel de groei van de e-commerce portefeuille iets achterbleef bij de verwachtingen van Degroof Petercam, is het volgens de analisten van de bank wel duidelijk dat het bedrijf dichter bij zijn doelstelling voor winstgevendheid komt. "De belangrijkste reden om niet bullisher te zijn over het aandeel is de onvoorspelbaarheid van de Chinese regering, wiens beslissingen een grote impact hebben op de koersevolutie van van het aandeel Tencent, waar Prosus grootaandeelhouder in is", aldus de analisten. Degroof Petercam hanteert daarom een Houden advies voor Prosus.

De laatste handelsdag voor het kerstweekend zag Degroof dat deze vrees niet ten onrechte was, toen de Chinese autoriteiten met een wetsvoorstel kwamen om de bestedingen en beloningen in online games te beperken om zo game-verslaving tegen te gaan. Het aandeel Tencent verloor 12 procent in HongKong en nam Prosus mee in zijn val.