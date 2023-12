Azerion lost geschil met Britse partner op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft alle lopende geschillen met zijn Britse partner Bidstack opgelost door een betaling van 3 miljoen euro. Dit maakte het Nederlandse platform voor digital advertising en entertainment vrijdagochtend bekend. De twee bedrijven tekenen tegelijk een nieuw commercieel contract, waarbij Azerion toegang krijgt tot het in-game advertentieplatform van Bidstack. Azerion zal 3 miljoen euro betalen aan Bidstack om de geschillen uit het verleden op te lossen. Een deel daarvan is ook bedoeld voor de opstart van de nieuwe samenwerking tussen beide bedrijven. Bidstack beweerde eerder dit jaar dat Azerion zijn facturen niet betaalde. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.