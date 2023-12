Nieuwe CEO bij BASF Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BASF SE

(ABM FN-Dow Jones) BASF heeft Markus Kamieth aangesteld als nieuwe CEO. Dit maakte het Duitse chemieconcern woensdag bekend. Kamieth volgt na de aandeelhoudersvergadering op 25 april Martin Brudermüller op, die na bijna zes jaar zijn functie neerlegt. Kamieth is sinds 2017 lid van de raad van bestuur. Behalve de nieuwe topman, zullen ook Anup Kothari en Katja Scharpwinkel tot het bestuur treden. Bron: ABM Financial News

