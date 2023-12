Heijmans doet onderhoud snelwegen Zuid-Holland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans mag van Rijkswaterstaat ook de snelwegen in het zuiden van Zuid-Holland gaan onderhouden. Dit meldde de bouwer woensdag, nadat het de werkzaamheden gegund kreeg door Rijkswaterstaat. Heijmans gaat volgend jaar aan de slag om enkele snelwegen te voorzien van nieuw asfalt, gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan enkele kunstwerken, zoals viaducten. Het project zal een omzet opleveren van 20,5 miljoen euro. De klus begint in 2024 en sluit aan op eerder binnengehaalde werkzaamheden in andere regio's van Rijkswaterstaat. Bron: ABM Financial News

