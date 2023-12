Galapagos kondigt start aan van nieuwe studie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Galapagos start een nieuw onderzoek met GLPG5301. Dit kondigde het biotechbedrijf dinsdagavond aan. Het betreft de PAPILIO-1 fase 1/2 multipel myeloom-studie met de BCMA CAR-T-kandidaat GLPG5301 die ter plaatse vervaardigd kan worden. Deze studie is gericht op de evaluatie van de veiligheid, werkzaamheid en haalbaarheid. Elke patiënt in de studie zal gedurende 24 maanden worden gevolgd. Dit is Galapagos' derde oncologische CAR-T-programma in klinische ontwikkeling. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.