Fedex verlaagt omzetverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fedex heeft zijn omzetverwachting verlaagd voor het boekjaar na zwakke vraag naar pakketpost in het tweede kwartaal, terwijl de winstverwachting iets positiever werd. De pakketbezorger uit Memphis in de Amerikaanse staat Tennessee meldde dinsdagavond een sterker dan verwachte omzetdaling, maar een hogere winst, dankzij kostenbesparingen. Voor het boekjaar rekent FedEx nu op een daling van de omzet met enkele procenten, waar eerder nog een vlakke omzet was voorspeld. Analisten rekenden voorafgaand aan het bericht op een omzetdaling van minder dan een procent. Voor de winst per aandeel rekent FedEx nu op een bedrag tussen 15,35 en 16,85 dollar. Eerder was de indicatie nog 15,10 tot 16,60 dollar. Analisten rekenen gemiddeld op 17,42 dollar. Het aandeel daalde in de handel nabeurs met 8 procent in reactie op de resultaten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.