TomTom en Microsoft brengen AI in de auto

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom introduceert samen met Microsoft een audio-assistent in de auto op basis van kunstmatige intelligentie. Dit maakte het Nederlandse navigatiebedrijf dinsdagochtend bekend. Door gebruik te maken van de vorderingen van Microsoft op het gebied van AI, meldde de navigatiespecialist nu een volledig geïntegreerde, AI-aangedreven audio-assistent voor in de auto te hebben ontwikkeld, die meer geavanceerde steminteractie mogelijk maakt. De assistentfunctie zal worden ingebouwd in de 'Digital Cockpit' van TomTom. Het systeem kan ook worden geïntegreerd in andere infotainmentsystemen in de autosector. TomTom en Microsoft werken al sinds 2016 samen. Financiële details werden dinsdag niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

