Beursblik: beleggersvertrouwen sterk in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Saxo Bank

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder beleggers is in de afgelopen weken sterk gestegen. Dit bleek woensdag uit de maandelijkse meting door Saxo onder zijn beleggers. "Na een verdrievoudiging in oktober, klom ook in november het vertrouwen weer fors", aldus de broker. De vertrouwensindex steeg van 1,6 naar 3,9, op een schaal van -15 tot +15. Volgens Saxo waren beleggers nog niet eerder dit jaar zo positief als in de afgelopen weken. Voor komende maand verwachten de beleggers van Saxo een stijging van de AEX met 2,2 procent. En voor de S&P 500 index voorzien zij een zelfde stijging. "Er is sprake van bijzonder veel optimisme bij beleggers", zei Peter Siks van Saxo in een commentaar. "Dat kan liggen aan de decembermaand, maar het hangt waarschijnlijk meer samen met de wens dat centrale banken de rente weer gaan terugschroeven nu de stijging van inflatie onder controle lijkt. Ook de dalende prijs van een vat Brent olie stemt beleggers gelukkig." Wel denken de beleggers dat de AEX eind 2024 lager staat dan de huidige stand van de Amsterdamse hoofdgraadmeter. Zij rekenen op een slotkoers voor volgend jaar van 746,50 punten. De AEX noteerde woensdagmiddag op 790,33 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.