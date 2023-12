Ease2pay verwacht positieve EBITDA in 2024 Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ease2pay verwacht in 2024 een positieve EBITDA te kunnen realiseren. Dit meldde het bedrijf woensdagochtend in aanloop naar een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Op de vergadering zal een strategie-update worden gepresenteerd, waarin het bedrijf mikt op een positieve EBITDA volgend jaar. "In 2023 zijn de fundamenten gelegd voor een sterke groei in de toekomst", aldus Ease2pay. "De combinatie van autonome groei en synergievoordelen zorgt ervoor dat de EBITDA van Ease2pay in 2024 aanzienlijk verbetert." Ease2pay zag de transacties in het lopende vierde kwartaal tot en met 12 december stijgen tot 2,0 miljoen, tegen 1,9 miljoen in het gehele derde kwartaal en 1,8 miljoen in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal van 2023 verwerkte Ease2pay 1,6 miljoen transacties, net als in het vierde kwartaal van 2022. In de eerste drie maanden van 2022 ging het om 843.400 transacties. Bron: ABM Financial News

