FlatexDeGiro gaat aandeelhouders belonen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) FlatexDeGiro wil eigen aandelen gaan inkopen en dividend uitkeren. Dit maakte de Duitse broker, die enkele jaren geleden het Nederlands DeGiro overnam, dinsdagmiddag bekend. FlatexDeGiro wil tot 10 procent van de uitstaande aandelen gaan inkopen gedurende een periode van vijf jaar. Hiervoor moet nog wel goedkeuring worden verkregen van de Duitse toezichthouder BaFin. Ook moeten aandeelhouders groen licht geven. Daarnaast wil de broker de jaarvergadering voorstellen om op reguliere basis dividend uit te keren. De eerste uitkering zal 0,04 euro per aandeel bedragen. FlatexDeGiro besloot tot de inkoop en het dividend nu het verwacht dat de CET1 ratio boven de 30 procent zal uitkomen, rekening houdend met de winst in 2023. In een interview met ABM Financial News begin november hintte CEO Frank Niehage van de broker al op de zeer ruime kapitaalbuffer van meer dan 30 procent, terwijl de toezichthouder niet meer dan 15,4 procent vereist. Niehage zei toen al graag een deel van het surplus te willen aanwenden om de aandeelhouders te belonen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.