Marel benoemt Arni Sigurdsson als nieuwe CEO

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft Arni Sigurdsson met onmiddellijke ingang benoemd tot CEO. Dit meldde het IJslandse bedrijf met een notering aan het Damrak maandag nabeurs. Sigurdsson volgt Arni Oddur Thordarson op, die in november om persoonlijke redenen opstapte. Sigurdsson was sinds die tijd ad interim-CEO. Sigurdsson is sinds 2014 in dienst bij de fabrikant van slachtmachines en was sinds november vorig jaar chief business officer en deputy-CEO van Marel. Bron: ABM Financial News

