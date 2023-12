Bank of America verhoogt koersdoelen Aegon, ASR en NN

(ABM FN-Dow Jones) Terwijl 2024 nadert, blijft de verzekeringssector in uitstekende operationele vorm, maar in het nieuwe jaar wacht mogelijk een moeilijke start, voordat de tweede jaarhelft beter zal worden. Dit schreven analisten van Bank of America in een sectorrapport, waarin de koersdoelen voor Nederlandse verzekeraars werden verhoogd.

De sector gaat 2024 operationeel in uitstekende vorm in, stelde de Amerikaanse bank, met een gemiddeld Solvency II ratio van 225 procent, "waardoor de sector overgekapitaliseerd is", aldus Bank of America.

Bijna de helft van de aandelen in de sector biedt bovenop een gemiddeld dividendrendement van 5,7 procent in 2024 ook een extra rendement aan in de vorm van de inkoop van eigen aandelen.

"Een dividendrendement van 5,7 procent is misschien niet zo aantrekkelijk als vroeger, in een wereld met hogere rentes, maar speciale kapitaalopbrengsten zorgen voor extra aantrekkingskracht", volgens Bank of America.

Een normalisatie van de rentecurve wordt vermoedelijk een van de belangrijkste aanjagers voor beleggers om in 2024 aandelen van verzekeraars te kopen, denkt de Amerikaanse bank.

Een omgekeerde rentecurve brengt namelijk vragen over aflossingsrisico's met zich mee voor levensverzekeraars, omdat bankproducten aantrekkelijker lijken. Het vermindert ook de belangstelling van beleggers voor dividendrendementen, die voor verschillende verzekeringsaandelen de kern vormen.

"Onze strategen denken dat het begin van een renteverlagingscyclus zal leiden tot een genormaliseerde rentecurve", aldus Bank of America, en dat kan vanaf medio 2024 tot een koopgolf leiden van verzekeringsaandelen.

ASR Nederland is een van de aandelen op de favorietenlijst van de bank, zo werd eerder al bekend. Ook op NN Group heeft Bank of America een koopadvies, terwijl het advies op Aegon Neutraal is. Het koersdoel voor Aegon werd maandag verhoogd van 5,40 naar 5,60 euro. Voor ASR ging het koersdoel van 48,00 naar 55,00 euro en voor NN van 45,00 naar 49,00 euro.