Wall Street richting vlakke start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten lijken maandag met een klein verlies van start te gaan, bij gebrek aan richtinggevend nieuws.

Futures op de S&P 500 index daalden een half uur voor de opening met 0,1 procent.

De agenda met economisch nieuws is leeg. Later in de week volgen nog wel inflatiecijfers, de producentenprijzen en de detailhandelsverkopen. De meeste aandacht zal uitgaan naar het laatste rentebesluit van 2023. De Federal Reserve zal woensdagavond vermoedelijk de rente ongemoeid laten.

De sterke banencijfers van afgelopen vrijdag kunnen wel invloed hebben op wat voorzitter Jerome Powell deze week te zeggen heeft, volgens analisten van Noteris. "De cijfers kunnen de havikachtige houding van de Fed verharden en de verwachting in de markt van een snelle renteverlaging ontkrachten."

Analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote denkt dat de kans groot is dat voorzitter Jerome Powell zal herhalen dat de strijd tegen inflatie op de goede weg is, maar dat de rente nog lang hoog zal blijven, totdat de Fed overtuigd is dat de strijd tegen de inflatie gewonnen is.

De euro/dollar noteerde maandag op 1,0757 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,258 procent.

De olieprijs was stabiel. De Brent-future noteerde op 75,92 dollar voor een vat ruwe olie.

Bedrijfsnieuws

Veel bedrijfsnieuws was er voorbeurs niet. En ook voor de rest van de week is de agenda bijna leeg. Vanavond nabeurs zijn er nog cijfers van Oracle en donderdag die van Adobe.

Het aandeel Macy's zal straks flink stijgen, na berichtgeving van onder meer The Wall Street Journal en CNBC dat investeerders bereid zijn om een bod te doen op de warenhuisketen van 5,8 miljard dollar, of 21 dollar per aandeel.

Sectorgenoten Nordstrom en Kohl lijken ook ongeveer 5 procent hoger te openen, dankzij de impuls van Macy's.

HP Inc kreeg een adviesverhoging van Evercore en lijkt daardoor ook hoger te openen.

Cigna steeg voorbeurs 10 procent, nadat de zorgverzekeraar een grote aandeleninkoop aankondigde. Een overname van Humana lijkt daarmee van de baan. Humana steeg 2,3 procent voorbeurs.

Pinterest kreeg een adviesverhoging van RBC en steeg 5 procent.

Paramount Global profiteerde van mediaberichten dat Shari Redstone controlerende belangen in Paramounts moederbedrijf National Amusement zou willen verkopen aan Skydance Media. Het aandeel steeg 2 procent.

Boeing heeft een kandidaat gevonden om topman David Calhoun op te volgen. Het betreft oudgediende Stephanie Pope. Zij wordt maandag mogelijk tot COO benoemd. Het aandeel lijkt 0,4 procent lager te gaan openen.

Slotstanden

De S&P 500 steeg vrijdag 0,4 procent op 4.604,37 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 36.247,87 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.403,97 punten.