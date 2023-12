Cigna Group gaat fors meer eigen aandelen inkopen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones). Cigna Group gaat voor 10 miljard dollar extra aan eigen aandelen inkopen. Dit maakte de Amerikaanse zorgverzekeraar zondag bekend. Cigna zou al voor 1,3 miljard dollar eigen aandelen inkopen en de genoemde 10 miljard dollar komt daarbovenop. Het bedrijf wil de meerderheid van de kasstroom waarover het vrij kan beschikken, aanwenden voor de inkoop van eigen aandelen in 2024. "We geloven dat de aandelen Cigna aanzienlijk ondergewaardeerd zijn", zei CEO David Cordani in een toelichting op de plannen. De topman voegde toe zowel aanvullende acquisities als desinvesteringen te overwegen in het huidige marktklimaat. Cigna herhaalde tevens zijn eerdere vooruitblik op het jaarresultaat in 2023, van tenminste 24,75 dollar aangepaste winst per aandeel uit operationele activiteiten. Voor 2024 mikt het bedrijf nog steeds op minimaal 28 dollar. Bron: ABM Financial News

