Futures wijzen op kleine daling Wall Street bij opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten lijken maandag met een klein verlies van start te gaan.

Futures op de S&P 500 index daalden rond lunchtijd met 0,1 procent en voor de Nasdaq met 0,2 procent.

De agenda is leeg. Later in de week volgen nog wel inflatiecijfers, de producentenprijzen en de detailhandelsverkopen. De meeste aandacht zal uitgaan naar het laatste rentebesluit van 2023. De Federal Reserve zal woensdagavond vermoedelijk de rente ongemoeid laten.

Analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote denkt dat de kans groot is dat voorzitter Jerome Powell zal herhalen dat de strijd tegen inflatie op de goede weg is, maar dat de rente nog lang hoog zal blijven, totdat de Fed overtuigd is dat de strijd tegen de inflatie gewonnen is.

De euro/dollar noteerde maandag op 1,0765 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,258 procent.

Olie werd tot bijna een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Veel bedrijfsnieuws was er voorbeurs niet. En ook voor de rest van de week is de agenda bijna leeg. Vanavond nabeurs zijn er nog cijfers van Oracle en donderdag die van Adobe.

Het aandeel Macy's zal straks flink stijgen, na berichtgeving van onder meer The Wall Street Journal en CNBC dat investeerders bereid zijn om een bod te doen op de warenhuisketen van 5,8 miljard dollar, of 21 dollar per aandeel.

Slotstanden

De S&P 500 steeg vrijdag 0,4 procent op 4.604,37 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 36.247,87 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.403,97 punten.