Valuta: mogelijke passiviteit Bank of Japan haalt yen onderuit

(ABM FN) De euro en de dollar bleven maandag in evenwicht, maar beide munten stegen wel duidelijk tegenover de Japanse yen, na mediaberichten dat de Bank of Japan de beleidsrente deze maand mogelijk negatief houdt.

De euro/dollar noteerde maandag aan het einde van de ochtend rond 1,0768, vrijwel gelijk aan vrijdagavond.

De euro/yen steeg 0,9 procent tot 157,40 yen. De Japanse munt was de afgelopen dagen weggezakt, na een piek rond 163 yen in de tweede helft van november.

De Bank of Japan wacht op meer bewijs van aanhoudende inflatie en signalen van stijgende lonen, voordat het beleid van negatieve rentes, dat al decennia standhoudt, wordt verlaten, stelden bronnen tegen Bloomberg.

De centrale bank krijgt onder andere nog het Tankan-rapport over het economische klimaat op woensdag om zijn besluit te bepalen. De vergadering van 19 december kan dus teleurstellen, nadat veel beleggers hebben ingezet op een spoedige aanpassing van het Japanse monetaire beleid. Uitspraken in die richting van centraal bankiers Kazuo Ueda en Ryozo Himino lieten de yen vorige week donderdag sterk stijgen.

De Federal Reserve, de ECB en de Bank of England zullen deze week eerst nog hun laatste rentebesluit van het jaar nemen. De markt rekent hier niet op rentestappen.

Als de Fed de toenemende verwachting van renteverlagingen volgend jaar probeert te temperen na de vergadering van woensdag, kan de dollar zijn recente opmars voortzetten, denkt analist Ipek Ozkardeskaya. "Een voldoende duivige Fed kan de verwachting van snelle renteverlaging versterken, maar reëler is de verwachting dat Powell zal herhalen dat de strijd tegen inflatie op de goede weg is, maar dat de rente nog lang hoog zal blijven, totdat de Fed overtuigd is dat de strijd tegen de inflatie gewonnen is."

Danske Bank Research zegt echter de euro te kopen als de munt in de komende weken onder druk komt te staan. De sterke verruiming van het financiële klimaat, door dalende marktrentes in de afgelopen maand, is de sterkste sinds de schok van de coronacrisis in april 2020, volgens analist Kirstine Kundby-Nielsen van Danske Bank. De euro/dollar stond recent nog boven 1,10.

LBBW Research ziet de dollar in de loop van volgend jaar weer verzwakken, tot 1,10 dollar voor een euro aan het einde van 2024. In de eerste helft van volgend jaar ziet LBBW een koers rond 1,08. De verzwakking zou samenhangen met een recessie in de VS, waardoor de Fed eerder de rente gaat verlagen dan de ECB. Door de recessie zal de inflatie in de tweede helft van het jaar weer dichtbij het doelniveau van 2 procent komen, en kan de Fed in de zomer al de rente gaan verlagen. De ECB zal dat naar verwachting pas in het najaar doen.