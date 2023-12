Gemengd beeld in Azië

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld, met als negatieve uitschieter de beurs in Shanghai, na publicatie van Chinese inflatiecijfers.

De Japanse Nikkei 225 was vanochtend de koploper met een koerswinst van 1,4 procent op 32.174 punten, terwijl de beurs in Shanghai juist meer dan anderhalf procent prijs moest geven. De andere hoofdindices noteerden daarnaast min of meer vlak.

De consumenten- en producentenprijzen in China bleken in november harder te zijn gedaald dan in de maand ervoor, wat de vrees voor deflatie aanwakkerde. De consumentenprijzen daalden in november met 0,5 procent op jaarbasis, nadat in oktober nog sprake was van een prijsdaling van 0,2 procent. De kerninflatie in China kwam in november uit op 0,6 procent, gelijk aan het niveau in oktober.

De producentenprijzen in China daalden in november met 3,0 procent op jaarbasis, na een afname met 2,6 procent in oktober.

In Japan profiteerde de beurs van de hoop dat de centrale bank de rente niet zal verhogen.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een iets hogere start, na de winsten van afgelopen week. Op Wall Street sloot de S&P 500 index vrijdagavond op een jaarrecord.