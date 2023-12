Chinese consumentenprijzen dalen harder

(ABM FN-Dow Jones) De consumenten- en producentenprijzen in China zijn in november harder gedaald dan in de maand ervoor. Dit bleek dit weekend uit nieuwe overheidscijfers van Beijing.

De consumentenprijzen daalden in november met 0,5 procent op jaarbasis, nadat in oktober nog sprake was van een prijsdaling van 0,2 procent.

Vooraf geraadpleegde economen rekenden op een daling van de Chinese consumentenprijzen met 0,2 procent in november.

De prijsdaling was vooral het gevolg van dalende energieprijzen, die 1,3 procent lager uitkwamen dan in november 2022. In oktober stegen de energieprijzen in China nog met 1,2 procent. Ook de voedselprijzen daalden in november, met 4,2 procent, na een afname met 4,0 procent in oktober.

De kerninflatie in China kwam in november uit op 0,6 procent, gelijk aan het niveau in oktober.

Op maandbasis daalden de consumentenprijzen in China in november ook met 0,5 procent, na een daling met 0,1 procent in oktober.

De producentenprijzen in China daalden in november met 3,0 procent op jaarbasis, na een afname met 2,6 procent in oktober. Hier was gerekend op een daling met 2,9 procent.

Op maandbasis daalden de producentenprijzen in november met 0,3 procent, na een stabiel niveau in oktober.