Galapagos presenteert nieuwe resultaten lopende CAR-T studies

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos presenteert bemoedigende nieuwe klinische data van de lopende fase 1/2 CD19 CAR-T-studies tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Hematology (ASH) die plaatsvindt in San Diego van 9 tot 12 december. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse biofarmabedrijf dit weekend. Het gaat om nieuwe resultaten in de EUPLAGIA-1 studie met GLPG5201 en ATALANTA-1 studie met GLPG5101, bij patiënten met recidief/refractaire chronische lymfocytaire leukemie, met of zonder Richter-transformatie, en non-Hodgkin lymfoom (rrNHL). Volgens Dr. Jeevan Shetty, Head of Clinical Development Oncology bij Galapagos, benadrukken de studieresultaten "dat een behandeling met zowel GLPG5201 als GLPG5101 het potentieel heeft om klinisch betekenisvolle resultaten te leveren voor deze ernstig gecompromitteerde patiëntpopulaties." De resultaten tonen aan "dat een vein-to-vein tijd van slechts zeven dagen met verse CAR-T cellen haalbaar is, wat tegemoet zou kunnen komen aan de dringende behoeften van kankerpatiënten die het zich niet kunnen veroorloven om te wachten op een behandeling", volgens Dr. Shetty. Bron: ABM Financial News

