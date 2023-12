EU bereikt deal over AI-regelgeving Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft vrijdag een voorlopig akkoord bereikt over de regulering van kunstmatige intelligentie, waarmee een stap wordt gezet in de richting van een alomvattende AI-wet in westerse landen. "De EU is de eerste in de wereld die een robuuste regelgeving voor AI heeft ingesteld," zei Dragos Tudorache, een lid van het Europees Parlement uit Roemenië die een van de belangrijkste onderhandelaars van de Artificial Intelligence Act was. Het akkoord bevat onder meer een verbod op verschillende AI-toepassingen, zoals het ongericht scrapen van afbeeldingen om databases voor gezichtsherkenning te creëren, en regels voor systemen die volgens de wetgevers een hoog risico vormen, aldus een verklaring van het Europees Parlement. Het bevat ook transparantieregels voor AI-systemen voor algemeen gebruik en de modellen die deze systemen aandrijven. Boetes voor het overtreden van de regels kunnen oplopen tot 7 procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf, afhankelijk van de grootte van de onderneming en de overtreden regel. Bron: ABM Financial News

