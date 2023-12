AEX zet stijgende lijn door

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen. Met een slot van 781,85 punten op vrijdag won de index op weekbasis 1,4 procent. Vorige week steeg de index tot 771,37 punten.

"De belangrijkste ontwikkelingen achter deze euforie zijn de dalende inflatie en de verwachtingen dat centrale banken hun beleidsrentes snel kunnen gaan verlagen. Wij zijn het daar wel mee eens, maar denken dat dit gepaard zal gaan met een groeivertraging die de bedrijfswinsten onder druk zal zetten, wat uiteindelijk negatief is voor aandelen. We houden daarom vast aan ons voorzichtige beleggingsbeleid", zei beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.

November kende een imposante rally, die de dalingen in aandelenindices in augustus, september en oktober vrijwel helemaal goedmaakte, concludeerde Van Leenders. En december is dus ook goed gestart.

De afgelopen week stond vooral in het teken van inkoopdata en banenrapporten, in aanloop naar de rentebesluiten van de Federal Reserve, de Bank of England en de Europese Centrale Bank volgende week. Het is het laatste wapenfeit van de centrale bankiers dit jaar, voordat ze in de loop van volgend jaar vermoedelijk de rentes gaan verlagen.

"Beide centrale banken zullen de rente ongemoeid laten, maar er is nog geen zekerheid over het moment van de eerste renteverlaging. De markt verwacht dat de ECB in maart al kan verlagen, nog vóór de Fed", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury tegen ABM Financial News.

Investment Manager Simon Wiersma van ING wees op de gewijzigde perceptie van de markt qua verwacht renteverloop. De verwachting voor de eerste renteverlaging van de Fed wordt door de markt steeds verder naar voren gehaald. De markt denkt dat de rente in 2024 met in totaal 1,25 procentpunt zal dalen. Dat is cruciaal voor de financiële markten, want daarmee verandert de tegenwind van de afgelopen 18 maanden naar wind in de rug. Lagere rentes betekenen hogere obligatiekoersen en hogere waarderingen van risicovolle beleggingen, aldus Wiersma.

Zorgen over Chinese economie

Een smetje op een prima beursweek was het nieuws dat Moody's de vooruitzichten voor de Chinese kredietstatus van stabiel naar negatief heeft verlaagd, bij handhaving van de A1-rating, vanwege zorgen over de vertragende economische groei, de oplopende schulden van lokale overheden en de geplaagde vastgoedsector.

"Peking neemt druppelsgewijs ondersteunende maatregelen voor potentiële huizenkopers en vastgoedontwikkelaars, maar voorlopig weerspiegelt zich dat nog niet in de economische data", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"De komende maanden verwachten we dan ook méér [maatregelen] zonder dat we uitgaan van grootscheepse financiële pakketten, gegeven de schuldenproblematiek", aldus de marktkenner.

De dienstensector in China trok afgelopen maand wel aan. In de eurozone was ook sprake van een verbetering, hoewel de dienstensector bleef krimpen. Cyrus de la Rubia, econoom van de Hamburg Commercial Bank, was dan ook terughoudend, gezien de bescheiden verbetering. Op basis van de cijfers voorziet de econoom een economische krimp in het vierde kwartaal. En daarmee dreigt een recessie, waarschuwde hij.

De Amerikaanse inkoopmanagersindexen van S&P Global en ISM lieten in november wel een groeiversnelling zien voor de dienstensector.

Banenrapport verandert weinig aan plannen Fed

Het einde van de beursweek stond in het teken van het Amerikaanse banenrapport. In november kwamen er 199.000 banen bij, waar op een groei van 190.000 werd gerekend. De werkloosheid daalde tot 3,7 procent en de loongroei kwam uit op 4,0 procent op jaarbasis. Hier waren respectievelijk 3,9 procent en 4,0 procent voorzien. Op maandbasis stegen de lonen echter harder dan in oktober.

Volgens marktanalist Bas van Geffen van Rabobank lijkt de markt zich met dit rapport "toch even achter de oren te moeten krabben, omdat de groei beter uitpakt dan gedacht, de werkloosheid met 20 basispunten daalt en de uurlonen op maandbasis sneller stegen. Wij hebben het idee dat veel partijen te enthousiast hebben ingezet op een vervroeging van een renteverlaging door de Fed", zei Van Geffen.

De kans op een renteverlaging in maart werd eerder deze week nog ingeschat op ruim 50 procent, maar na het banenrapport, is die kans iets afgenomen, bleek vrijdag uit de actuele FedWatch Tool van CME Group.

Volgens econoom Bernard Keppenne van CBC Banque "blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt solide, wat het scenario van een zachte landing bevestigt".

Hij voegde eraan toe dat de kleine daling van de loongroei van 4,1 naar 4,0 procent goed nieuws is voor de Fed. Keppenne verwacht dat de centrale bank volgende week de rente ongemoeid zal laten.

Toch zal de Fed niet snel de rente gaan verlagen, waarschuwde hij. En dat zal voorzitter Powell vermoedelijk volgende week ook benadrukken.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag met 7 basispunten naar 4,23 procent. De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0775 en daarmee op weekbasis een procent lager.

WTI-olie kostte richting het weekend 71 dollar. Op weekbasis werd ruwe olie daardoor 5 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Halfgeleiders eindigden afgelopen week verdeeld in de AEX. ASML en Besi wonnen zo'n anderhalf tot 2 procent op weekbasis. ASMI daalde echter 3,5 procent en was daarmee hekkensluiter. ASMI gaat de komende vijf jaar 300 miljoen euro investeren in zijn centrum voor onderzoek en ontwikkeling in het Amerikaanse Arizona.

Financials deden goede zaken, met plussen op weekbasis van zo'n 5 tot 6 procent voor ASR, ING en ABN AMRO.

Adyen ging aan kop in de hoofdindex met een winst van ruim 9,5 procent op weekbasis, bij een slot van 1.187 euro op vrijdag. Jefferies verhoogde het advies voor de betaalspecialist van Houden naar Kopen. Het koersdoel werd daarbij scherp verhoogd van 784,00 naar 1.396,00 euro. Ook Citi Research zette het aandeel op de kooplijst, met een koersdoel van 1.400,00 euro.

Air France-KLM steeg afgelopen week bijna 4 procent in de AMX, ondanks een adviesverlaging van JPMorgan naar Onderwogen. Het koersdoel werd daarbij meer dan gehalveerd, van 21,50 euro naar 9,50 euro. De consensus samengesteld door Bloomberg mikt vooralsnog op een EBIT-groei in 2024. "Dat zal een uitdaging zijn", waarschuwde JPMorgan. De zakenbank zit met zijn taxaties voor komend jaar 21 procent onder de analistenconsensus opgesteld door Bloomberg. Air France-KLM houdt volgende week een beleggersdag.

Galapagos ging aan kop in de Midkap, met een winst van 5,5 procent op weekbasis. OCI sloot de rij met een verlies van ruim 6 procent.

PostNL verloor afgelopen week ruim 3 procent in de AScX. ING haalde het aandeel maandag van de kooplijst en halveerde bijna het koersdoel.

Vivoryon daalde ruim 2 procent op weekbasis na een kwartaalupdate. Vivoryon blijft hard werken aan zijn onderzoeken en verwacht nog altijd uitkomsten van zijn studie met varoglutamstat naar alzheimer in de eerste maanden van volgend jaar, terwijl de onderneming bij gebrek aan omzet verlieslatend blijft.

Wereldhave verloor afgelopen week meer dan 8 procent bij een slot van 14,37 euro op vrijdag en belandde daarmee onderaan in de Smallcap index. TomTom en Kendrion voerden de lijst juist aan met winsten van circa 4 tot 4,5 procent.

Wereldhave heeft de plaatsing van circa 3,6 miljoen nieuwe aandelen afgerond tegen een koers van 14,37 euro. De aandelen werden uitgegeven voor de financiering van de aankoop van het winkelcentrum Polderplein in Hoofddorp van DELA Vastgoed. ING was verrast door de aankoop in eigen land, omdat Wereldhave recent tijdens een beleggersdag nog zei te kijken naar nieuwe landen.

Het lokaal genoteerde Morefield steeg zo'n 12,5 procent op weekbasis. Onderdeel Kersten onderzoekt met een specialist in corporate finance de opties die het heeft in een consoliderende markt, na de recent aangekondigde overname van Vegro door de Zweedse Asker Healthcare Group.