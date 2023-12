Aegon gaat aandelen terugkopen van grootste aandeelhouder Vereniging Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft een overeenkomst gesloten met haar grootste aandeelhouder, Vereniging Aegon, om aandelen terug te kopen als onderdeel van het huidige aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard euro. Dit werd vrijdagavond bekend. De terugkoop van aandelen van Vereniging Aegon door Aegon gaat van start zodra de verzekeraar voor 750 miljoen euro aan aandelen heeft teruggekocht via het lopende programma en loopt naar verwachting door tot het einde ervan. Vereniging Aegon zal pro-rata deelnemen aan het aandeleninkoopprogramma op basis van haar gecombineerde gewone aandelen en gewone aandelen B stemrechten die momenteel uitoefenbaar zijn van 18,6 procent, resulterend in een inkoopbedrag van 139,5 miljoen euro. Het aantal aandelen dat Aegon zal terugkopen van Vereniging Aegon zal worden bepaald op basis van de dagelijkse volumegewogen gemiddelde prijs per gewoon aandeel op Euronext Amsterdam, aldus de verzekeraar. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, zal de aandeleninkoop naar verwachting op of voor 30 juni 2024 zijn afgerond. Per 7 december heeft Aegon 149,8 miljoen aandelen teruggekocht voor een bedrag van 703,9 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

