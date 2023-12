Carrier verkoopt onderdeel aan Honeywell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van Carrier Global stegen vrijdag met 4 procent nadat het bedrijf de plannen bevestigde om zijn beveiligingseenheid met 1200 werknemers te verkopen aan Honeywell voor 4,95 miljard dollar. Het onderdeel dat Carrier aan Honeywell verkoopt maakt elektronische sloten voor hotels en ziekenhuizen. Carrier zal de opbrengst grotendeels gebruiken om zijn schuldenberg te verkleinen, zodat het op den duur een aandeleninkoopprogramma kan hervatten. Honeywell verwacht dat de tak in het eerste volledige jaar na de overname bijdragen aan de groei, brutomarges en winst per aandeel van het bedrijf. De overname moet tegen het einde van het derde kwartaal van 2024 afgerond zijn. Aandelen Honeywell daalden vrijdag 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

