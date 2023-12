InPost ziet commissaris vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost ziet Nick Rose, lid van de raad van commissarissen, per 13 december aanstaande vertrekken. Dit meldde het kluisjesbedrijf vrijdagavond. Rose was als commissaris ook voorzitter van InPost’s Remuneration, Appointment and Selection Committee. De recent benoemde commissaris Magdalena Dziewguc volgt hem op. De positie van Rose in de auditcommissie van InPost zal worden ingenomen door Ranjan Sen, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

