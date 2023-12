Beursblik: banenrapport VS zorgt voor twijfel

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse banenrapport over november was er saldo een stuk beter dan de cijfers in het ADP-rapport en de uitstaande vacatures over oktober, die naar een laagste peil in 28 maanden daalden. Dit stelde marktanalist Bas van Geffen van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

In november kwamen er in de VS 199.000 banen bij. Economen hielden vooraf rekening met een groei van 190.000. De groei van het gemiddelde uurloon kwam op jaarbasis uit op 3,96 procent tegen 4,10 procent een maand eerder. Op maandbasis trok de loonstijging met 0,4 procent aan tegen een plus van 0,2 procent een maand eerder.

De werkloosheid daalde van 3,9 naar 3,7 procent.

Volgens Van Geffen lijkt de markt zich met dit rapport "toch even achter de oren te moeten krabben, omdat de groei beter uitpakt dan gedacht, de werkloosheid met 20 basispunten daalt en de uurlonen op maandbasis sneller stegen. Wij hebben het idee dat veel partijen te enthousiast hebben ingezet op een vervroeging van een renteverlaging door de Fed", zei Van Geffen.

De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het rapport 0,3 procent lager op 1,0759 dollar.