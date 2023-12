Wall Street wacht op banencijfers

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een vlakke opening tegemoet in aanloop naar het banenrapport later vandaag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,2 procent lager van start te gaan.

Het banenrapport is belangrijk voor de verwachtingen in de markt over hoe snel de Federal Reserve de rentes kan verlagen volgend jaar, hetgeen de aanjager is van de recente koerswinsten op de beurs.

Beleggers willen tekenen zien dat de inflatie afkoelt en de economie vertraagt, waarvoor een minder krappe arbeidsmarkt nodig is. Dit zou de Fed in beweging kunnen zetten de rentes te verlagen, mogelijk al in maart. De centrale bank komt volgende week voor de laatste keer dit jaar bijeen om het monetaire beleid en het laatste banenrapport te bespreken. Ook de laatste inflatiecijfers, die op dinsdag verschijnen, zullen door de Fed worden meegenomen.

"Een droomscenario voor de markt is dat de banengroei lichtjes afneemt, de werkloosheid nagenoeg onveranderd blijft, en dat vooral de loongroei daalt richting uiteindelijk 3 procent. De rente kan dan omlaag, terwijl de risicobereidheid vanwege de hoop op een soft landing toeneemt. Dollars gaan dan in de verkoop", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank.

In tegenstelling tot september, toen er liefst 297.000 banen bij kwamen, vertraagde de groei in oktober tot 150.000 nieuwe banen. Het werkloosheidspercentage steeg tot 3,9 procent. "Een teken dat de Amerikaanse economie afkoelt in een tempo dat de Federal Reserve graag ziet", aldus analist Michael Hewson van CMC.

Olie werd vrijdag duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het groen op 70,32, dollar, terwijl voor een februari-future Brent 75,16 dollar werd betaald, een stijging van 1,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0785. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0775 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0799 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Spotify daalde voorbeurs met 1,6 procent, nadat de streamingdienst donderdagavond laat liet weten dat financieel directeur Paul Vogel per 31 maart opstapt. Een paar dagen eerder kondigde Spotify nog aan in het personeelsbestand te snijden. Topman Daniel Ek zei dat de kloof tussen de financiële doelstellingen en de huidige operationele kosten een dergelijke ingreep noodzakelijk maken.

Broadcom won voorbeurs 0,8 procent, nadat de chipmaker donderdagavond met solide kwartaalresultaten kwam. De winst viel hoger uit dan waar analisten rekening mee hielden. CEO Hock Tan zei dat de vraag naar generatieve kunstmatige intelligentie toeneemt.

Lululemon Athletica leverde voorbeurs 2,7 procent in. De sportretailer kwam met een teleurstellende outlook, vanwege de uitdagende macro-economische ontwikkelingen. Het bedrijf mikt op een omzet in het vierde kwartaal van 3,14 tot 3,17 miljard dollar, waar analisten mikten op 3,18 miljard dollar.

DocuSign verloor 1,4 procent ondanks beter dan voorziene resultaten in het afgelopen kwartaal.

Slotstanden

De S&P 500 steeg donderdag 0,8 procent op 4.585,59 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 36.117,38 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 14.339,99 punten. De Dow is nu minder dan 2 procent verwijderd van zijn all time high.