Correctie: Valuta: stabiele euro in aanloop naar Amerikaanse banencijfers

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag grofweg onveranderd, na donderdagavond toch even te zijn hersteld tot 1,0816 dollar, in afwachting van het officiële banenrapport uit de VS over november.

"De banencijfers zijn voor vandaag cruciaal", aldus valutahandelaar Godard Strengers van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Wij verwachten geen negatieve verrassing en dat zou goed moeten zijn voor de dollar", aldus Strengers.

Er wordt gerekend op een Amerikaanse banengroei van 190.000. In oktober kwamen er 150.000 banen bij, hetgeen toen een tegenvaller was. De werkloosheid blijft naar verwachting 3,9 procent. De uurlonen lopen naar verwachting met 4,0 procent op jaarbasis op tegen een stijging met 4,1 procent een maand eerder.

De yen is ten opzichte van de dollar flink opgelopen na speculaties over een eventuele ingreep door de Bank of Japan in het monetaire beleid. De beleidsrente in Japan staat nu op 0,1 procent negatief, maar er wordt in de markt gezinspeeld op een verhoging.

Deze week verscheen de voorzitter van de Bank of Japan Kazuo Ueda voor het Japanse Hogerhuis waarin hij inzicht gaf in de verwachtingen voor de yen en het monetair beleid. Ueda ziet nog geen duurzaam prijsevenwicht. "De Bank of Japan heeft nog geen besluit genomen over het rentetarief dat we zullen nastreven, zodra we het negatieve rentebeleid beëindigen."

De voorzitter achtte het donderdag raadzaam de cyclus van lonen en prijsvorming nauwlettend in de gaten te houden."In deze situatie zal de bank 'geduldig' doorgaan met monetaire verruiming om de economische activiteit van Japan te ondersteunen en daarbij een gunstig klimaat voor lonen mogelijk te maken", aldus Ueda. "De bank wil de prijsstabiliteit van 2 procent op een duurzame en stabiele wijze realiseren", aldus de voorzitter.

Bestuurder Toyoaki Nakamura van de Bank of Japan wees er eerder al op dat er wat meer tijd nodig is alvorens het monetaire beleid wordt herzien. Hij zag eind november nog weinig balans tussen lonen en prijsontwikkelingen.

Op 13 december verschijnt het Tankan-rapport en op 19 december volgt het rentebesluit van de Bank of Japan.

De Duitse inflatie over november werd vrijdag bevestigd en dat betekende op jaarbasis een daling van 3,8 naar 3,2 procent. De prijzen daalden op maandbasis met 0,4 procent tegen een stabiel prijspeil in oktober.

In de VS komt vanmiddag alleen nog het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over december naar buiten.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0783 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8579 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent tot 1,2571 dollar. Vrijdag noteerde de dollar op 144,25 yen. Op 1 december was dit iets meer dan 148,00 yen, terwijl eerder deze herfst een notering boven de 150,00 yen geen uitzondering was.

Correctie: om de juiste verwachting en verandering in de loonstijging op jaarbasis in de VS te vermelden.