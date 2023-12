ING: 'Euronext profiteert van toename obligatiehandel' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in november geprofiteerd van de handel in obligaties en dat zal positief zijn voor de resultaten in het vierde kwartaal. Dit oordeelde analist Reg Watson van ING vrijdag in een rapport. Hoewel de volumes op de cash- en derivatenmarkt terugliepen, was het momentum in alle andere segmenten positief, aldus Watson. De handel in obligaties lag op jaarbasis 12 procent hoger. "De aanjager daarvan is de Europese obligatiehandel op MTS, die in november begon en de potentie heeft om de pool aan verhandelbare obligaties met 20 procent te vergroten." Europese obligaties zijn al in de eerste maand van handel de derde grootste obligatiecategorie op MTS, zo merkte de analist op. "Dit voorspelt veel goeds voor de toekomstige volumes en zal de resultaten van Euronext in het vierde kwartaal ondersteunen." ING heeft een koopadvies op Euronext met een koersdoel van 107,80 euro. Het aandeel daalde vrijdagochtend licht tot 76,95 euro. Bron: ABM Financial News

