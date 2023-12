Volksbank ziet topman vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Volksbank

(ABM FN-Dow Jones) Volksbank ziet twee leden van het uitvoerend bestuur vertrekken, waaronder topman Martijn Gribnau. Dit meldde de bank vrijdag. Er wordt imiddels gezocht naar vervanging. CEO Martijn Gribnau en risicodirecteur Jeroen Bijst hebben aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor respectievelijk een tweede en een derde termijn. Gribnau en Dijst blijven nog op hun post tot aan de aandeelhoudersvergadering van april volgend jaar. Gribnau stelde dat de bank "alles in het werk moet stellen om zo snel mogelijk te voldoen aan de eisen die aan ons gesteld worden als poortwachter van het financiële systeem." De bank hangt een boete boven het hoofd voor gebrekkige naleving van de antiwitwasregels. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.