Nikkei in het rood

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend hoger, met als negatieve uitschieter de beurs in Tokio. De Japanse Nikkei 225 koerste vanochtend circa twee procent lager op 32.211 punten, terwijl de beurs in Seoel onder aanvoering van de halfgeleideraandelen juist een procent klom. Sydney, Hongkong en Shanghai wonnen daarnaast enkele tienden van een procent. De krimp van de Japanse economie in het afgelopen kwartaal werd vanochtend naar beneden bijgesteld. Op jaarbasis daalde het Japanse bruto binnenlands product in het derde kwartaal met 2,9 procent. Aanvankelijk wezen de cijfers op een krimp van 2,1 procent. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere start, na een groen slot op Wall Street donderdagavond. Techbeurs Nasdaq klom 1,4 procent, terwijl de winst voor de Dow Jones index bleef steken op 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

