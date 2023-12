Koersalarm: aandeel Pharvaris blijft stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voor de tweede dag op rij boekt het Zwitserse biotechbedrijf Pharvaris een flinke koerswinst, nadat het in Leiden gevestigde bedrijf woensdag aankondigde dat een potentiële behandeling tegen en preventie van erfelijk angio-oedeem zijn primaire doel heeft bereikt in een klinische studie. Uit de zogeheten CHAPTER-1 studie bleek dat deucrictibant het gemiddelde maandelijkse aantal aanvallen aanzienlijk verminderde in vergelijking met een placebo en het verminderde het aantal gematigde en ernstige aanvallen met 92 procent, aldus Pharvaris. Ook werd het middel goed verdragen. In reactie op het nieuws woensdag, steeg het aandeel al bijna 20 procent aan de Nasdaq en donderdag komt daar nog eens 5 procent bij. Pharvaris heeft nu een market cap van meer dan 1 miljard dollar. Dit jaar werd het aandeel al bijna 131 procent meer waard. Analisten van Leerink Partners zeiden in reactie op de studiedata dat het resultaat "de verwachtingen overtreft", wat deucrictibant mogelijk gunstiger positioneert dan een soortgelijke behandeling van het Amerikaanse BioCryst Pharmaceuticals. Een andere concurrent van Pharvaris is het Nederlandse Pharming Group, dat al jaren een middel tegen erfelijk angio-oedeem op de markt heeft, Ruconest. In de eerste drie kwartalen van 2023 behaalde Pharming daarmee een omzet van 154 miljoen euro. Pharming zette meer recent ook in op Joenja, een middel tegen de zeldzame immuunziekte APDS. De Amerikaanse notering van Pharming steeg donderdag ruim 5 procent aan de Nasdaq en staat ten opzichte van begin dit jaar zo'n 7 procent in de plus. De market cap is wel iets lager dan die van Pharvaris, namelijk circa 780 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

