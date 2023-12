Bristol Myers verhoogt aandeleninkoop fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bristol Myers Squibb heeft het aandeleninkoopprogramma uitgebreid met 3 miljard dollar. Dit maakte de Amerikaanse farmaceut donderdag bekend. Met deze stap komt het totale inkoopprogramma uit op een omvang van maximaal 5 miljard dollar. In augustus van dit jaar kondigde de onderneming al een versnelde inkoop van 4 miljard dollar aan eigen aandelen aan. Bristol Myers heeft 2,03 miljard aandelen uitstaan bij een marktkapitalisatie van 102 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.