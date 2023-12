ING: Wereldhave verrast met Nederlandse aankoop

(ABM FN-Dow Jones) De aankoop van een winkelcentrum in Hoofddorp door Wereldhave is verrassend, omdat het bedrijf bij een recente beleggersdag nog zei te kijken naar nieuwe landen, omdat de Nederlandse vastgoedmarkt onaantrekkelijk is. Dat stelde ING donderdag in een rapport.

Het is dan onverwacht dat Wereldhave zijn hernieuwde expansie in Nederland begint.

Over de aankoop zelf is analist Francesca Ferragina neutraal. Ze ziet de logica van de aankoop van dit winkelcentrum, omdat het naast een ander winkelcentrum in de portefeuille ligt, Vier Meren.

Maar de aankomende wijzigingen in regels voor buitenlandse investeringen en de onaantrekkelijke belastingen maken ING voorzichtig over investeringen in Nederland.



Zo zijn de transactiekosten met 8 miljoen euro erg hoog door de hoge overdrachtsbelasting. De volledige synergievoordelen worden pas vanaf 2026 verwacht, wanneer huren kunnen worden heronderhandeld. De directie verwacht dat het rendement wat kan dalen in de komende tijd.

ING heeft een Houden advies op Wereldhave met een koersdoel van 16,00 euro. Het aandeel noteerde donderdag 1,5 procent lager op 14,48 euro.