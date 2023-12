GameStop overtreft winstverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van GameStop zijn woensdag in de handel nabeurs licht gestegen. Dit nadat de winkelketen voor computerspellen beter dan verwachte winst rapporteerde, maar de omzet wat tegenviel. Het Amerikaanse bedrijf meldde een nettoverlies van 3,1 miljoen dollar, tegen 94,7 miljoen dollar verlies een jaar eerder. De omzet daalde wel van 1,18 miljard naar 1,08 miljard dollar. Het nettoverlies per aandeel aangepast voor bijzondere posten was 0,01 dollar. Analisten rekenden vooraf op een aangepast verlies per aandeel van 0,08 dollar, bij een omzet van 1,18 dollar. Liquide middelen, kasequivalenten en verhandelbare effecten bedroegen aan het einde van het kwartaal 1,21 miljard dollar



De langetermijnschulden blijven beperkt tot één ongedekte lening met een lage rente die verband houdt met de reactie van de Franse regering op COVID-19. Bron: ABM Financial News

