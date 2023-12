Amerikaanse olieprijs weer onder 70 dollar gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag flink lager gesloten en daalden voor het eerst sinds juni onder de 70 dollar per vat. De januari future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 4,1 procent lager op 69,38 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. De olieprijzen zijn sinds de hoogtepunten van september flink weggezakt. Dit is mede te danken aan landen buiten de OPEC+, en dan met name de VS, die ruwe olie in een razend tempo oppompen. Ook nemen de zorgen toe over de Chinese economie. Zo maakte Moody’s dinsdag bekend dat het de vooruitzichten voor de Chinese staatsobligaties had verlaagd van stabiel naar negatief. "De markt twijfelt aan de effectiviteit van de laatste productieverlagingen van de OPEC", zegt Fawad Razaqzada, marktanalist bij City Index en FOREX.com. “Het feit dat de VS bijna 6 miljoen vaten per dag exporteert, maakt ook het werk van olieproducenten in de OPEC+-groep moeilijk, omdat ze meer marktaandeel moeten opgeven als onderdeel van hun overeenkomst om leveringen achter te houden.” Vandaag werd ook bekend dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald, na een aantal weken van stijging. In de week eindigend op 1 december daalden de voorraden ruwe olie met 4,6 miljoen vaten naar 445,0 miljoen vaten. Analisten rekenden vooraf op een daling van ongeveer een miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 5,4 miljoen vaten naar een totaal van 223,6 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 1,3 miljoen vaten tot 112,0 miljoen vaten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.