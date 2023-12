Wall Street weet openingswinst niet vast te houden

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen noteerden woensdag nagenoeg vlak met nog een paar uur handel te gaan en konden de openingswinsten niet vast houden.

De S&P500 index daalde 0,1 procent tot 4.563,94 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent naar 36.182,66 en techindex Nasdaq daalde 0,2 procent tot 14.208,11 punten.

Opvallend was de verdere daling van de rentes in de VS, waarbij de tienjarigerente terugzakte naar 4,11 procent, het laagste niveau sinds september. Dit terwijl eind oktober nog de 5 procent werd bereikt. Maar na de laatste vergadering van de Federal Reserve en de toelichting van voorzitter Jerome Powell is het sentiment gedraaid. Volgens de CME FedWatch Tool verwacht inmiddels het merendeel van de geraadpleegde marktvolgers 4 à 5 rentedalingen gedurende 2024.

In de VS werd woensdag bekend dat de banengroei in november lager was dan verwacht. Het aantal banen steeg met 103.000, na een bijgestelde stijging van 106.000 een maand eerder. Er werd door economen voor november gerekend op een groei van 128.000 banen.

Ook is het tekort op de Amerikaanse handelsbalans toegenomen. Het tekort steeg van 61,2 miljard in september naar 64,3 miljard in oktober. Vooraf werd door analisten gerekend op 64,1 miljard.

Beleggers zullen ook letten op uitspraken van topbankiers zoals Jamie Dimon van JPMorgan tijdens een hoorzitting van een Senaatscommissie. Brian Moynihan van Bank of America waarschuwde de Fed dinsdag dat de centrale bank moet oppassen om de economie niet te veel te vertragen. De bankier zei dit tijdens een evenement van zakenbank Goldman Sachs.

Olie werd woensdag opnieuw goedkoper, waarbij beleggers de effectiviteit van een verlenging van de productieverlagingen door OPEC+ afwogen tegen de verslechterende vraagvooruitzichten in China. Ook kon een grotere daling van de olievoorraden dan verwacht in de VS de olieprijs niet helpen. Een vat WTI-olie werd 3,6 procent goedkoper op 69,69 dollar. Dit was het laagste niveau in 11 maanden.

De euro/dollar noteerde nagenoeg vlak op 1,0786. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0780 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0794 op de borden.

Stijgers en dalers

Campbell Soup steeg 7,5 procent, ondanks dat het bedrijf minder winst rapporteerde. Lagere volumes werden niet werden gecompenseerd door hogere prijzen. Maar de fabrikant van sauzen en soepen zei ook dat het in 2024 mogelijk de analistenverwachtingen zal overtreffen. En dat hoorden beleggers duidelijk graag.

Altria verloor 2,6 procent, nadat rivaal British American Tobacco bijna 6 procent verloor op het bericht dat er een eenmalige afschrijving van 31,5 miljard dollar zal worden gedaan op de Amerikaanse sigarettenmerken.

De aandelen McDonald’s stegen 0,1 procent, nadat de fastfoodgigant bekendmaakte aan het begin te staan van de snelste periode van groei in de meer dan 60-jarige geschiedenis van het bdrijf. Zo wil McDonald's onder andere in 2027 bijna 9.000 nieuwe locaties openen om zo te groeien naar 50.000 restaurants wereldwijd.

Het aandeel MongoDB verloor woensdag 6,6 procent. Dinsdag nabeurs verloor het softwarebedrijf al terrein. Dit nadat de derdekwartaalcijfers de verwachtingen overtroffen, maar wel een groeivertraging van 40 naar 30 procent lieten zien

Cyberbeveiligingsbedrijf SentinelOne steeg 18,6 procent, nadat het bedrijf de omzet met 42 procent zag stijgen.