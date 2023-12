AEX sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, na economische cijfers die wezen op een minder krappe Amerikaanse arbeidsmarkt, met winsten voor financiële aandelen, terwijl de lange rente daalde.

De AEX-index steeg 0,3 procent tot 776,18 punten.

Het was weer een stralende dag op de Amsterdamse beurs, zag vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld. De tegenvallende banengroei in de VS, volgens ADP, wijst op afnemende looninflatie en dat is gunstig voor aandelen.

Berichten over concurrentie in AI-toepassingen door Alphabet, dat met Gemini een antwoord zou hebben op ChatGTP van Microsoft, waren goed voor de stemming over technologie-aandelen, volgens Van Eerden.

Dalende rendementen op lange staatsleningen in de VS zorgen voor optimisme, omdat de markt kennelijk rekent op renteverlagingen door centrale banken, nu de hoge inflatie lijkt te zijn beteugeld.

Amerikaanse cijfers wezen op een minder krappe arbeidsmarkt. De banengroei in november van 113.000 banen, volgens ADP, was lager dan de 130.000 die werd verwacht.

"De markten dienen er rekening mee te houden dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wat meer in balans beginnen te komen, hetgeen de gedachte versterkt dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met verkrappen. Hierdoor zijn de rentes gezakt en dat ondersteunt het sentiment op de aandelenmarkten", aldus LPF Financial.

Vrijdagmiddag volgt het officiële banenrapport voor november. Na een groei van 150.000 banen in oktober, rekent de markt op 190.000 in november. Ook de daling van het aantal vacatures in de VS wees recent al op een minder sterke arbeidsmarkt, stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets .

Verder bleek woensdag het handelstekort van de VS te zijn toegenomen, terwijl de olievoorraden sterker dan verwacht daalden.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0788.

De olieprijzen daalden fors, met 3 tot 4 procent, ondanks de lagere Amerikaanse olievoorraden. Energie-expert Paul Sankey zei woensdag in een interview met Business Insider dat Saoedi-Arabië mogelijk zijn beleid om de olieproductie te beperken kan omkeren, en juist de olieprijs omlaag kan gaan drijven om Amerikaanse schalie-olie uit de markt te prijzen.

Stijgers en dalers

Financials ASR Nederland, ING en ABN AMRO behoorden tot de stijgers. Ook betaalbedrijf Adyen bleef terrein winnen.

Volgens Van Eerden speelt bij de financials mogelijk een rol dat de Chinese vastgoedreus Evergrande opnieuw niet failliet is verklaard. Die mogelijk is een soort 'boobytrap' onder de markt, ter waarde van 330 miljard dollar, waar vooral de financiële sector door kan worden geraakt.

ASMI won 1 procent. Het halfgeleiderbedrijf gaat de komende vijf jaar 300 miljoen euro investeren in zijn centrum voor onderzoek en ontwikkeling in het Amerikaanse Arizona.

Oliebedrijf Shell, Ahold en medische apparatenmaker Philips verloren juist terrein.

Air France-KLM steeg 5 procent onder de Midkap-bedrijven. Het bedrijf profiteerde van de lagere olieprijs en van optimisme bij reisbureau TUI, dat forse koerswinst boekte.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com en laadpalenbedrijf Alphen waren ook in trek.

Fugro, toeleverancier voor de olie-industrie, daalde 2,5 procent, terwijl kunstmestmaker OCI 1,8 procent verloor.

Arcadis sloot licht hoger na een opdracht van de provincie Utrecht om de sanering van de voormalige vliegbasis van Soesterberg in kaart te brengen. Blusschuim heeft het natuurgebied vervuild met PFAS.

Onder de kleinere aandelen won TomTom 2,3 procent en bussenfabrikant Ebusco 3,5 procent.

ForFarmers sloot iets lager. Het bedrijf mag een overname in Polen doorzetten.

Vivoryon won 0,3 procent na een kwartaalupdate. Vivoryon blijft hard werken aan zijn onderzoeken en verwacht nog altijd uitkomsten van zijn studie met varoglutamstat naar alzheimer in de eerste maanden van volgend jaar, terwijl de onderneming bij gebrek aan omzet verlieslatend blijft.

Wereldhave verloor 4,4 procent na de plaatsing van circa 3,6 miljoen nieuwe aandelen tegen een koers van 14,37 euro. Daarmee gaat Wereldhave het winkelcentrum Polderplein in Hoofddorp kopen van DELA Vastgoed. Deze aankoop werd afgelopen dinsdag gepresenteerd.

Tussenstanden Wall Street

De S&P500-index stond woensdag 0,1 procent lager.